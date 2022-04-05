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Происшествия

Два автобуса столкнулись в Барнауле у ТЦ «Огни»

На пересечении ул. А. Петрова и Малахова столкнулись два автобуса с пассажирами.

Авария с автобусами.
Авария с автобусами.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Авария случилась днем 4 апреля, рассказали в краевой прокуратуре. Столкнулись автобус № 53 и 120. В первом было 15 пассажиров, во втором семеро.

Водитель 53-го получил травмы, но от госпитализации отказался.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ее ход контролируется прокуратурой региона», — добавили в ведомстве.

Ранее на пересечении ул. Малахова и Сухэ-Батора столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара перевернулся на бок.

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