Два автобуса столкнулись в Барнауле у ТЦ «Огни»

На пересечении ул. А. Петрова и Малахова столкнулись два автобуса с пассажирами.

Авария случилась днем 4 апреля, рассказали в краевой прокуратуре. Столкнулись автобус № 53 и 120. В первом было 15 пассажиров, во втором семеро.

Водитель 53-го получил травмы, но от госпитализации отказался.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ее ход контролируется прокуратурой региона», — добавили в ведомстве.

Ранее на пересечении ул. Малахова и Сухэ-Батора столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара перевернулся на бок.