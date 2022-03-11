«Прилегла» на бок. В Барнауле жестко столкнулись два автомобиля

Фото с места происшествия поделились подписчики «Инцидент Барнаул».

О пострадавших не сообщается.

По улице Малахова в сторону Павловского собиралась пробка, говорят очевидцы.

«Там по-хорошему светофор бы перенастроить. Тем кто едет с Транзитной зеленый горит очень мало. Подобное ДТП там не первое», — добавляют в комментариях в Barnaul22.