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Происшествия

«Прилегла» на бок. В Барнауле жестко столкнулись два автомобиля

В Барнауле на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара перевернулся на бок.

В Барнауле в результате ДТП машина перевернулась на бок
В Барнауле в результате ДТП машина перевернулась на бок
Инцидент Барнаул

Фото с места происшествия поделились подписчики «Инцидент Барнаул».

О пострадавших не сообщается.

По улице Малахова в сторону Павловского собиралась пробка, говорят очевидцы.

«Там по-хорошему светофор бы перенастроить. Тем кто едет с Транзитной зеленый горит очень мало. Подобное ДТП там не первое», — добавляют в комментариях в Barnaul22.

Ранее в Алтайском крае на железнодорожном переезде Кулунда — Табуны произошло ДТП с участием поезда и грузовой машины. Грузовик серьезно пострадал.

6 марта в Алтайском крае три человека пострадали в результате ДТП на трассе Р-256 в Зональном районе.

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