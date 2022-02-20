На Алтае «КамАЗ» влетел в грузовой поезд: подробности ДТП на ж/д переезде

ДТП произошло в 18:45 на переезде, расположенном на участке Кулунда — Табуны.
«Водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора, и допустил столкновение с движущимся грузовым поездом», — говорится в сообщении.
«В результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял», — уточнили в компании.
В РЖД призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
Напомним, в декабре 2021 года на переезде на том же участке Кулунда — Табуны водитель автобуса с пассажирами вылетел под поезд.
За месяц до этого, в ноябре, на другом переезде трое детей погибли в машине при столкновении со снегоуборочным поездом.