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Происшествия

На Алтае «КамАЗ» влетел в грузовой поезд: подробности ДТП на ж/д переезде

В Алтайском крае на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием поезда и грузовой машины, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

"КамАЗ" врезался в поезд в Алтайском крае.
"КамАЗ" врезался в поезд в Алтайском крае.
instagram.com/barnaul.insta.

ДТП произошло в 18:45 на переезде, расположенном на участке Кулунда — Табуны.

«Водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора, и допустил столкновение с движущимся грузовым поездом», — говорится в сообщении.

«В результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял», — уточнили в компании.

В РЖД призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напомним, в декабре 2021 года на переезде на том же участке Кулунда — Табуны водитель автобуса с пассажирами вылетел под поезд.

За месяц до этого, в ноябре, на другом переезде трое детей погибли в машине при столкновении со снегоуборочным поездом.

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