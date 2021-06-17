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Происшествия

Два частных дома загорелись в Барнауле в одно и то же время

В Барнауле в четверг, 17 июня, практически одновременно загорелись два жилых дома в Центральном районе города, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Два пожара произошли на улицах Каландаришвили и Зоотехнической.

«В первом случае горел частный дом площадью 30 кв.м. Пожарные прибыли на вызов незамедлительно, был спасен человек», — рассказали в ведомстве.

На другой улице загорелся жилой дом и надворные постройки на площади 60 кв. метров.

«В обоих случаях были травмированы люди, и в обоих случаях пожара можно было избежать при соблюдении всех правил пожарной безопасности», — подчеркнули в МЧС.

За прошедшие сутки в крае потушили 73 возгорания: 11 — техногенных, 26 — ландшафтных, в 36 случаях горели твердые бытовые отходы.

Ранее в алтайском селе мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме.

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