Два частных дома загорелись в Барнауле в одно и то же время

Два пожара произошли на улицах Каландаришвили и Зоотехнической.
«В первом случае горел частный дом площадью 30 кв.м. Пожарные прибыли на вызов незамедлительно, был спасен человек», — рассказали в ведомстве.
На другой улице загорелся жилой дом и надворные постройки на площади 60 кв. метров.
«В обоих случаях были травмированы люди, и в обоих случаях пожара можно было избежать при соблюдении всех правил пожарной безопасности», — подчеркнули в МЧС.
За прошедшие сутки в крае потушили 73 возгорания: 11 — техногенных, 26 — ландшафтных, в 36 случаях горели твердые бытовые отходы.
Ранее в алтайском селе мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме.