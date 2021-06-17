Два человека погибли при пожаре в частном доме на Алтае

В Алтайском крае мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме, сообщает региональное МЧС.

Возгорание произошло 16 июня в Благовещенке. На момент прибытия пожарных открытым огнем горела веранда дома.

«Через 25 минут после подачи первого ствола открытое горение было ликвидировано. Еще через час была полная ликвидация пожара. Но, к сожалению, в комнате обнаружены погибшие — мужчина и женщина», — рассказали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 71 пожар, 11 из которых — в жилом секторе.

В МЧС напомнили, что установка пожарных извещателей в частных жилых домах и квартирах может сохранить жизнь.

Ранее в Республике Алтай трое детей погибли при пожаре, оставшись без присмотра родителей