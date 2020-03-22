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22 марта 1°C

Два человека погибли и три пострадали в ДТП на алтайской трассе, ребенок выжил

В Алтайском крае в результате столкновения автомобилей погибли два человека, сообщает региональное МВД.

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

ДТП произошло днем 22 марта, около 14:50, в Первомайском районе на 29 километре автодороги «Белоярск-Заринск».

«Произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Renault Sandero», — рассказали в ведомстве.

Погибли две женщины, которые находились на передних пассажирских сидениях в обоих авто.

Водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero госпитализированы в городскую больницу Барнаула № 1.

Ребенок, находившийся в Hyundai Elantra в детском автокресле, госпитализирован в Заринскую городскую больницу.

«Ребята, по заринской трассе аккуратнее. Снежный перемет на повороте. Там ужасная авария», — пишут в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ГИБДД, метель, помощь на дороге.
ГИБДД, метель, помощь на дороге.
УГИБДД по Алтайскому краю

Напомним, в Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение с усилением ветра.

Ранее Госавтоинспекция напомнила участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.

«Водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую он несет окружающим подобным поведением», — подчеркнули в МВД.

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