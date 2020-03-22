Два человека погибли и три пострадали в ДТП на алтайской трассе, ребенок выжил

ДТП произошло днем 22 марта, около 14:50, в Первомайском районе на 29 километре автодороги «Белоярск-Заринск».
«Произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Renault Sandero», — рассказали в ведомстве.
Погибли две женщины, которые находились на передних пассажирских сидениях в обоих авто.
Водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero госпитализированы в городскую больницу Барнаула № 1.
Ребенок, находившийся в Hyundai Elantra в детском автокресле, госпитализирован в Заринскую городскую больницу.
«Ребята, по заринской трассе аккуратнее. Снежный перемет на повороте. Там ужасная авария», — пишут в интернет-сообществе «Барнаул 22».
Напомним, в Алтайском крае на день 22 и ночь 23 марта объявили штормовое предупреждение с усилением ветра.
Ранее Госавтоинспекция напомнила участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.
«Водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую он несет окружающим подобным поведением», — подчеркнули в МВД.