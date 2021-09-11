11 сентября 15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Три человека погибли из-за взрыва газа в доме под Ельцом

Очередной взрыв газа произошел в многоквартирном доме. На это раз он прогремел в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Точно известно о трех погибших, пишет РИА Новости. Поиски еще продолжаются

Взрыв газа в Ельце.
Взрыв газа в Ельце.
https://vk.com/susklipetsk

Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме поступила в 0:52, в ночь на субботу, 11 сентября. Обрушился один подъезд, пожара не было. Сначала спасатели нашли тела двух погибших — 50-летней женщины и 11-летней девочки. Позже стало известно о третьей жертве.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Пять человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Взрыв газа в Ельце.
Взрыв газа в Ельце.
vk.com/susklipetsk

Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв произошел в результате неисправности газового оборудования, пишут «Известия».

Утром 8 сентября взрыв газа прогремел в Ногинске. Погибли семь человек. 20 человек пострадали, шесть из них госпитализированы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость