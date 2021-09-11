Три человека погибли из-за взрыва газа в доме под Ельцом

Очередной взрыв газа произошел в многоквартирном доме. На это раз он прогремел в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Точно известно о трех погибших, пишет РИА Новости . Поиски еще продолжаются

Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме поступила в 0:52, в ночь на субботу, 11 сентября. Обрушился один подъезд, пожара не было. Сначала спасатели нашли тела двух погибших — 50-летней женщины и 11-летней девочки. Позже стало известно о третьей жертве.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Пять человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Взрыв газа в Ельце. vk.com/susklipetsk

Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв произошел в результате неисправности газового оборудования, пишут «Известия».

Утром 8 сентября взрыв газа прогремел в Ногинске. Погибли семь человек. 20 человек пострадали, шесть из них госпитализированы.