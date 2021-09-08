Завалы и обломки. Что известно о взрыве газа, прогремевшем в Ногинске

В ногинском жилом доме на ул. 28 июня, 9а взорвался бытовой газ. Девятиэтажное строение частично разрушилось — вокруг него разбросаны многочисленные обломки.
По предварительным данным, повреждены 3 этажа. По информации ТАСС, «хлопок» нанес ущерб 30 квартирам и задел перекрытия между четвертым и пятым этажами. Возгорания при этом удалось избежать.
Большинство людей — 51 человек из поврежденного подъезда и больше 170 из всего здания — эвакуировали.
Пострадали 9 человек, в том числе двое детей в возрасте 5 и 11 лет. Всех их госпитализировали, сообщает издание со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что под завалами могут находиться еще жильцы.
Осколки обрушения прилетели в припаркованные машины. Из дома взрывной волной выбило окно и балконные остекления.
В центре взрыва задействованы сотрудники Росгвардии по Московской области — всего 60 человек и 24 единицы техники.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Напомним, 28 июля газ взорвался в барнаульской девятиэтажке.