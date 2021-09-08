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Происшествия

Завалы и обломки. Что известно о взрыве газа, прогремевшем в Ногинске

8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа обрушилось здание. Сколько жильцов пострадали в ЧП и остались ли еще люди под завалами — в материале altapress.ru.

Газ.
Газ.
СС0
1 Что произошло?

В ногинском жилом доме на ул. 28 июня, 9а взорвался бытовой газ. Девятиэтажное строение частично разрушилось — вокруг него разбросаны многочисленные обломки.

По предварительным данным, повреждены 3 этажа. По информации ТАСС, «хлопок» нанес ущерб 30 квартирам и задел перекрытия между четвертым и пятым этажами. Возгорания при этом удалось избежать.

2 В каком состоянии сейчас жильцы?

Большинство людей — 51 человек из поврежденного подъезда и больше 170 из всего здания — эвакуировали.

Пострадали 9 человек, в том числе двое детей в возрасте 5 и 11 лет. Всех их госпитализировали, сообщает издание со ссылкой на экстренные службы.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова.

Отмечается, что под завалами могут находиться еще жильцы.

3 Что еще разрушено?

Осколки обрушения прилетели в припаркованные машины. Из дома взрывной волной выбило окно и балконные остекления.

4 Кто работает на месте происшествия?

В центре взрыва задействованы сотрудники Росгвардии по Московской области — всего 60 человек и 24 единицы техники.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, 28 июля газ взорвался в барнаульской девятиэтажке.

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