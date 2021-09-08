Завалы и обломки. Что известно о взрыве газа, прогремевшем в Ногинске

2 В каком состоянии сейчас жильцы?

Большинство людей — 51 человек из поврежденного подъезда и больше 170 из всего здания — эвакуировали.

Пострадали 9 человек, в том числе двое детей в возрасте 5 и 11 лет. Всех их госпитализировали, сообщает издание со ссылкой на экстренные службы.

Скорая помощь. Анна Зайкова.

Отмечается, что под завалами могут находиться еще жильцы.