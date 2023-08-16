Два человека погибли, когда сушили погреб в Новосибирске

Женщина просушивала погреб от угарного газа, оступилась и упала, за ней спустился мужчина. Наверх уже никто не поднялся.

Спасатели спустились в погреб и обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Тела подняли и передали полиции и медикам, сообщает Telegram- канал "СПАСАТЕЛИ МАСС".

Отмечается, что угарный газ из погребов выветривается очень долго и не имеет запаха. Спускаться в него можно только после долгого проветривания.

При отравлении угарным газом появляется легкая слабость, головокружение, человек теряет сознание. При этом силы покидают пострадавшего очень быстро, и подняться наверх самостоятельно он уже не может.

Ранее насмерть отравились угарным газом пять человек в российском поселке.