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Происшествия

Два человека погибли при поздно обнаруженном пожаре в селе Алтайского края

В Алтайском крае неосторожное обращение с огнем привело к гибели двух человек в дотла сгоревшем деревянном доме, сообщает региональное МЧС.

Ночной пожар в Алтайском крае.
Ночной пожар в Алтайском крае.
22.mchs.gov.ru.

Пожар произошел в селе Верх-Пайва. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

«В 23:46 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании на одном из частных подворий. На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части, дислоцирующийся в 12 километрах от места вызова», — рассказали в ведомстве.

Однако из-за позднего обнаружения и сообщения, на момент прибытия пожарных огонь уже полностью охватил деревянный жилой дом.

В течение 20 минут пожар удалось локализовать, еще около часа потребовалось на полную ликвидацию возгорания.

«На месте происшествия был обнаружен погибший мужчина. При разборе обрушившихся конструкций командиром отделения был обнаружен еще один погибший, личность которого устанавливается», — добавили в ведомстве.

Всего за сутки на территории Алтайского края зарегистрировали 24 пожара. Один из них произошел в Барнауле — почти 100 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара на четвертом этаже.

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