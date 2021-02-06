Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

Два человек погибли при пожаре в ночь с 5 на 6 февраля в Павловске Алтайского края, сообщает пресс служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия спасателей частный дом уже полыхал открытым огнем, а кровля частично обрушилась. Возгорание было ликвидировано на площади 64 квадратных метров.

В тушении пожара участвовало 4 единицы техники, 10 человек личного состава, в том числе сотрудники газодымозащитной службы. После они обнаружили тела двух погибших, мужчины и женщины. Сейчас выясняется причина пожара.

Спасатели напомнили частным домовладельцам о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Зимой необходимо особенно тщательно следить за печным отоплением, дымоходами и электрооборудованием.

«Перед топкой необходимо разместить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см. Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За несколько часов до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи в ночное время», — пишут сотрудники МЧС.

Напомним, что недавно в Алтайском крае произошел еще один пожар с трагическими последствиями. В райцентре Алтайское загорелся дом, погибли двое мужчин. Общая площадь составила более 70 квадратных метров.