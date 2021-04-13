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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в барнаульской многоэтажке

В Алтайском крае два человека погибли при пожаре на последнем этаже многоквартирного жилого дома, сообщает региональное МЧС.

Пожар на ул. Взлетной в Барнауле.
Пожар на ул. Взлетной в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Напомним, пожар произошел во вторник днем, 13 апреля, в доме № 51 по улице Взлетной (на пересечении с ул. Попова).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым из квартиры. Площадь пожара составила порядка 20 метров. Обнаружены двое погибших», — рассказали в ведомстве.


Из дома эвакуировали по лестничным маршам 20 человек, включая шестерых детей. Из задымленных соседних квартир вывели четырех человек.

Для ликвидации открытого горения потребовалось полчаса — привлекли 45 человек и 17 единиц техники. Эксперты выясняют причины пожара.

Ранее в Рубцовске полицейский и его супруга вызволили из огненной ловушки семью с двумя детьми.

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