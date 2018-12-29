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Происшествия
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Два человека погибли при сходе лавин в Хабаровском крае

При сходе трех лавин в Хабаровском крае погибли два человека, сообщает региональный главк МЧС. Одного нашли уже мертвым, другой скончался в больнице. Число жертв может вырасти.

Сугробы, снежные завалы.
Сугробы, снежные завалы.
instagram.com/instaaltay

Напомним, ЧП произошло утром 29 декабря. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины. Две из них накрыли людей, в том числе спасателей из числа сотрудников организации, а третья заблокировала дорогу.

По уточненным данным, под завалами оказались десять человек. Девять из них нашли к 15 часам по местному времени. Состояние выживших оценивают как тяжелое, пишет РИА Новости.

На месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Техника на место схода лавины пробиться не может из-за снежных завалов. Воспользоваться вертолетом тоже нельзя, так как сейчас в том районе бушует циклон.

СУ СКР по Хабаровскому краю, который сейчас возглавляет бывший руководитель Следкома Евгений Долгалев, возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Выясняются обстоятельства случившегося. В районе ввели режим ЧС.

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