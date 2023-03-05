Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе

Около 13:30 дня 33-летний водитель «Тойота Веросса» выехал на встречную полосу и не справился с управлением.
Автомобиль столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 67-летнего мужчины.
Третья машина, следовавшая за «Солярисом», также врезалась в него.
Водители автомобилей «Тойоты» и «Хендай» погибли на месте столкновения.
Водителя и пассажира третьего авто госпитализировали в барнаульскую городскую больницу № 1.
Массовые случаи смертей на дорогах участились из-за непогоды. Ранее водитель погиб в жестком ДТП на трассе Ребриха — Мамонтово.
Также на трассе Барнаул-Рубцовск в районе с. Мамонтово столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По данному инциденту возбудили уголовное дело, а трассу временно закрывали.