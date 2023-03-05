5 марта
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе

Еще одно смертельное ДТП произошло в Калманском районе на трассе А-322 Рубцовск-Барнаул 5 марта, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
t.me/incident22

Около 13:30 дня 33-летний водитель «Тойота Веросса» выехал на встречную полосу и не справился с управлением.

Автомобиль столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 67-летнего мужчины.

Третья машина, следовавшая за «Солярисом», также врезалась в него.

Водители автомобилей «Тойоты» и «Хендай» погибли на месте столкновения.

Водителя и пассажира третьего авто госпитализировали в барнаульскую городскую больницу № 1.

Массовые случаи смертей на дорогах участились из-за непогоды. Ранее водитель погиб в жестком ДТП на трассе Ребриха — Мамонтово.

Также на трассе Барнаул-Рубцовск в районе с. Мамонтово столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По данному инциденту возбудили уголовное дело, а трассу временно закрывали.

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