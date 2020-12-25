Два человека погибли в искореженной «Ниве» на алтайской трассе

Полицейские установили, что 62-летний житель Горно-Алтайска на «Ниве» выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai NF под управлением жителя Свердловской области.
Водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте.
Также травмы получили водитель иномарки и его пассажир — жительница Свердловской области 1984 года рождения. Они госпитализированы, уточнили в ГУ МВД по Республике Алтай.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Алтайском крае 71-летний пенсионер на отечественном автомобиле врезался во встречную машину. Пассажирка скончалась на месте.