Два человека погибли в искореженной «Ниве» на алтайской трассе

24 декабря вечером в Онгудайском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП. Столкнулись ВАЗ-2121 и Hyundai NF. Два человека скончались на месте до приезда врачей.

Полицейские установили, что 62-летний житель Горно-Алтайска на «Ниве» выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai NF под управлением жителя Свердловской области.

Водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте.

Также травмы получили водитель иномарки и его пассажир — жительница Свердловской области 1984 года рождения. Они госпитализированы, уточнили в ГУ МВД по Республике Алтай.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Алтайском крае 71-летний пенсионер на отечественном автомобиле врезался во встречную машину. Пассажирка скончалась на месте.