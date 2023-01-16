16 января
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Происшествия

Два человека погибли в жестком ДТП на сибирской трассе

На автодороге Тюмень-Омск в Ялуторовском районе (Тюменская область) произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и Kia Rio.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Погибли два человека, еще у троих травмы. Об этом сообщаюют в пресс-службе управления ГИБДД по региону, пишет ТАСС.

По информации ведомства, в автомобиле Lada погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь. Пассажирка Lada, жена водителя и 33-летний водитель Kia находятся в больнице.

Движение по трассе частично ограничили и организовали его в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.

Ранее в Барнауле водитель иномарки погиб в ДТП в Ленточном бору.

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