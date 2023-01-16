Два человека погибли в жестком ДТП на сибирской трассе

Погибли два человека, еще у троих травмы. Об этом сообщаюют в пресс-службе управления ГИБДД по региону, пишет ТАСС.
По информации ведомства, в автомобиле Lada погибли 60-летний водитель и его 32-летняя дочь. Пассажирка Lada, жена водителя и 33-летний водитель Kia находятся в больнице.
Движение по трассе частично ограничили и организовали его в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.
Ранее в Барнауле водитель иномарки погиб в ДТП в Ленточном бору.
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