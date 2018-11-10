Два человека пострадали на пожаре в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге

В пожаре в Санкт-Петербурге пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Пожар в гипермаркете "Лента" в Питере.

Один из них посетитель, у него отравление дымом. Второй — работник «Ленты», он повредил позвоночник.

Причиной пожара, произошедшего в субботу утром в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге, могло стать короткое замыкание.

В здании обрушилась кровля. Площадь обрушения составила 3200 кв. метров. Открытый огонь потушен. Работы внутри еще не ведутся из-за риска обрушения конструкций.

Причиной, по предварительным данным стало короткое замыкание электропроводки.

Пожар в гипермаркете «Лента» на Набережной Обводного канала, произошел в 08:30 по московскому времени. Из здания эвакуировали 800 человек. В ликвидации возгорания участвовали 54 человека личного состава и 12 единиц техники.