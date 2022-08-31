31 августа
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Происшествия

Два человека пострадали в серьезной аварии с «перевертышем» в Алтайском крае

Серьезная авария с тремя автомобилями случилась в Алейском районе Алтайского края. Две машины съехали в кювет, одна перевернулась.

Авария в Алейском районе
Авария в Алейском районе
Инцидент Барнаул

По сообщению краевого ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля Fiat Ducato ехал со стороны Барнаула в Рубцовск. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-21099, под управлением 69-летнего мужчины.

ВАЗ оказался на встречной полосе и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093 под управлением 40-летнего мужчины.

Авария в Алейском районе
Авария в Алейском районе
Инцидент Барнаул

В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 и его пассажир — женщина 1956 года рождения с различными травмами были доставлены в больницу.

Ранее в Алтайском крае мужчина в нетрезвом состоянии посадил детей в машину и попал в ДТП. Погибла шестимесячная девочка.

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