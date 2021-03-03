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Происшествия

Два человека сгорели в частном доме в крупном алтайском селе

3 марта в Павловске загорелся жилой частный дом. Во время тушения пожарные нашли тела двух человек.

Пожарный МЧС России.
Пожарный МЧС России.
65.mchs.gov.ru

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 2 ночи. Больше часа понадобилось для полной ликвидации огня.

Погибли 69-летний хозяин дома и его 30-летний знакомый, установили в Следственном комитете. В ведомстве начали доследственную проверку.

Пока обстоятельства пожара неизвестны. Специалисты провели осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы.

11 и 12 февраля в двух селах Алтайского края произошли пожары, которые унесли жизни людей. В одном случае при разборе конструкций обнаружили тела двух мужчин, в другом в огне погибла женщина.

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