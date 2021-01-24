Два человека сгорели в маленьком частном доме в Камне-на-Оби

Пожар произошел в одноэтажном доме по улице Ленина. Сообщение о возгорании поступило в 08:40 утра.
«На момент прибытия пожарных крыша дома горела открытым огнем», — рассказали в ведомстве.
В ликвидации пожара задействовали сотрудников МЧС. На месте работали полицейские, медики, газовщики и электрики.
Как уточняет «Инцидент Барнаул», в ходе тушения пожара обнаружили тела двух человек. Специалисты устанавливают причину пожара.
Напомним, 24 января в Барнауле из-за утреннего пожара в ванной комнате эвакуировали сотню жильцов девятиэтажки.