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Происшествия

Два человека сгорели в маленьком частном доме в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби в воскресенье утром, 24 января, произошел пожар в частном деревянном доме, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Пожар произошел в одноэтажном доме по улице Ленина. Сообщение о возгорании поступило в 08:40 утра.

«На момент прибытия пожарных крыша дома горела открытым огнем», — рассказали в ведомстве.

В ликвидации пожара задействовали сотрудников МЧС. На месте работали полицейские, медики, газовщики и электрики.

Как уточняет «Инцидент Барнаул», в ходе тушения пожара обнаружили тела двух человек. Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, 24 января в Барнауле из-за утреннего пожара в ванной комнате эвакуировали сотню жильцов девятиэтажки.

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