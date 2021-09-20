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Происшествия

Два министра вылетели в Пермь после стрельбы в университете

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылетает в Пермь после сообщений о стрельбе в университете, пишет ТАСС.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Председатель правительства поручил вылететь в Пермь также главе министерства здравоохранения России.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла днем 20 сентября. Студенты выпрыгивали из окон аудиторий, руководство университета рекомендовало тем, кто находится внутри здания, закрыться в аудиториях.

На университет напал 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Сначала он намеревался открыть стрельбу в своей бывшей школе. Потом выбрал университет, в котором хотел учиться на юридическом факультете.

По данным Минздрава, погибли 5 человек, 19 ранены.

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