Два министра вылетели в Пермь после стрельбы в университете

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылетает в Пермь после сообщений о стрельбе в университете, пишет ТАСС .

Председатель правительства поручил вылететь в Пермь также главе министерства здравоохранения России.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла днем 20 сентября. Студенты выпрыгивали из окон аудиторий, руководство университета рекомендовало тем, кто находится внутри здания, закрыться в аудиториях.

На университет напал 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Сначала он намеревался открыть стрельбу в своей бывшей школе. Потом выбрал университет, в котором хотел учиться на юридическом факультете.

По данным Минздрава, погибли 5 человек, 19 ранены.