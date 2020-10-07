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Происшествия

Два ребенка неизвестно зачем украли три презерватива, пиво и спички

В Новосибирске из магазина крупной сети «Пятерочка» два малолетних подростка украли три презерватива, пиво и спички, пишет НДН.инфо.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Про дерзкую кражу изданию рассказала представитель агентства безопасности «Гвардия» Наталья Федорова.

Сигнал тревоги из супермаркета поступил 6 октября в 14:05. На место срочно выехала группа быстрого реагирования.

«Для задержания двух несовершеннолетних подростков, которые пытались украсть совсем недетские товары — спички, пиво и презервативы», — пояснила Федорова.

13-летние мальчики взяли упаковку с тремя презервативами, но зачем им понадобились эти изделия, они объяснить не смогли.

«Все это изъяли у детей и возвратили в магазин. По причине малолетнего возраста нарушителей руководство „Пятерочки“ решило детей в полицию не передавать», — добавила Федорова.

Однако позвонили родителям, которые приехали в супермаркет и забрали подрастающее поколение.

Ранее в Алтайском крае подросток переоделся в бабушку и украл из продуктового магазина коробку с сигаретами.

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