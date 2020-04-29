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29 апреля
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Происшествия

Два ребенка получили ожоги при взрыве самогонного аппарата в Сибири

В Иркутской области семья пострадала из-за разгерметизации дистиллятора в самогонном аппарате, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
открытые источники в интернете

Инцидент произошел 29 апреля в многоквартирном жилом доме в поселке Новая Игирма.

«В результате хлопка в квартире выбиты стекла во всех комнатах, повреждены оконные проемы. Видимых повреждений конструкций дома нет. Жители дома в расселении не нуждаются», — рассказали в региональном МЧС.

В квартире находились пять человек — двое взрослых и трое детей.

Четверых пострадавших, двух взрослых и двух детей, с ожогами 1−2 степени госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее в России ввели «индекс самогона». Производство и потребление самодельного алкоголя — один из индикаторов экономического положения в стране, считают эксперты Финансового университета при правительстве России.

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