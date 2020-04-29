Два ребенка получили ожоги при взрыве самогонного аппарата в Сибири

Инцидент произошел 29 апреля в многоквартирном жилом доме в поселке Новая Игирма.
«В результате хлопка в квартире выбиты стекла во всех комнатах, повреждены оконные проемы. Видимых повреждений конструкций дома нет. Жители дома в расселении не нуждаются», — рассказали в региональном МЧС.
В квартире находились пять человек — двое взрослых и трое детей.
Четверых пострадавших, двух взрослых и двух детей, с ожогами 1−2 степени госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее в России ввели «индекс самогона». Производство и потребление самодельного алкоголя — один из индикаторов экономического положения в стране, считают эксперты Финансового университета при правительстве России.