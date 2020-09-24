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Происшествия

Два россиянина получили в Греции 600 лет тюрьмы

Два моряка из России осуждены в Греции на 300 лет каждый.

Яхта, отпуск.
Яхта, отпуск.
pixabay.com

Суд признал Алексея Игумнова и Никиту Шепталова виновными в перевозке нелегальных мигрантов, сообщает «Интерфакс».

Столь длительный срок наказания связан с тем, что моряки получили от семи до 12 лет заключения за каждого нелегала, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Россияне отрицают свою вину. Они сами стали жертвами так называемых черных работодателей.

По словам Мельникова, сейчас в Греции в похожей ситуации остаются еще 26 российских моряков, пишет bfm.ru. Почти все они из малообеспеченных семей, и у них нет денег на адвокатов.

В июле другие российские моряки — Константин Семенов и Иван Возниковцев — приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы. По УК РФ этот срок соответствует примерно 20 годам лишения свободы.

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