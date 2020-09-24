Два россиянина получили в Греции 600 лет тюрьмы

Суд признал Алексея Игумнова и Никиту Шепталова виновными в перевозке нелегальных мигрантов, сообщает «Интерфакс».
Столь длительный срок наказания связан с тем, что моряки получили от семи до 12 лет заключения за каждого нелегала, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Россияне отрицают свою вину. Они сами стали жертвами так называемых черных работодателей.
По словам Мельникова, сейчас в Греции в похожей ситуации остаются еще 26 российских моряков, пишет bfm.ru. Почти все они из малообеспеченных семей, и у них нет денег на адвокатов.
В июле другие российские моряки — Константин Семенов и Иван Возниковцев — приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы. По УК РФ этот срок соответствует примерно 20 годам лишения свободы.