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Происшествия

Два сотрудника федеральных ведомств в Алтайском крае попались на крупных взятках

Следственный комитет закончил расследование дело о крупных взятках бывших сотрудников двух федеральных ведомств.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Речь идет о ведущем агрономе Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» и государственном инспекторе отдела карантинного фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В 2019—2021 годах они частями получили через посредника взятку на общую сумму более 3,8 млн рублей от директора одной из фирм Барнаула.

Зерно.
Зерно.
Анна Зайкова

За эти деньги представители ведомств должны были оформить и выдать заключения и фитосанитарные сертификаты на зерновые культуры для вывоза их за пределы России.

«При этом должностные лица в нарушение действующего законодательства не проводили отборы проб и образцов экспортируемой предпринимателем подкарантинной растительной продукции, их исследования и экспертизы», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Кроме этого, следователи доказали еще два эпизода взяточничества на сумму около 45 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвиняемые полностью признали вину. Дело передали в суд.

На имущество агронома наложили арест на сумму более 1,2 млн рублей.

Ранее в Алтайском крае за коррупцию задержали бывшего министра транспорта.

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