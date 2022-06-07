Два топ-менеджера VK трагически погибли при переправе на вездеходах

Инцидент произошел во время переправы на вездеходах через реку Бугряница.
«Тела нашли. Поисково-спасательные работы закончены», — уточнил РБК волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» НАО Владислав Выучейский.
По информации издания Baza, Габриелян, его жена Елена, а также их друзья Мерзляков и Сергей Ольсевич пытались пересечь реку, но течением их понесло в Белое море.
Ольсевич и Елена Габриелян успели выбраться из машины. Они вылезли на берег и прошли 25 километров — до небольшого села, где их приютил местный оленевод.
В настоящий момент выжившие находятся в Нарьян-Маре.
Справка
Владимир Габриелян занял пост вице-президента и технического директора VK в 2005 году. В 2019-м он стал первым заместителем гендиректора компании, а в марте этого года вошел в совет директоров.