6 июня
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Происшествия

Упавший с 10 этажа кирпич не оставил шансов на жизнь работнику стройки в Барнауле

В Барнауле огласили приговоры замдиректора и бригадиру стройфирмы после смертельного случая на стройке.

Кирпичи.
Кирпичи.
CC0

ЧП произошло на стройплощадке многоквартирного дома, где за безопасность отвечали заместитель генерального директора и прораб подрядной организации.

Они не обеспечили ограждения опасной зоны внизу строящегося дома. Результатом этого стал несчастный случай: с высоты 10 этажа на проходящего внизу работника упал кирпич весом около 6 кг.

От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Свою вину ни замруководителя, ни бригадир не признали.

«В обеспечение гражданского иска и возможного наказания в виде штрафа, следователем СК на автомобиль заместителя гендиректора Общества стоимостью более 1 миллиона рублей, был наложен арест», — сообщили в краевом следкоме.

Суд приговорил обоих к 2,5 годам лишения свободы условно и выплате штрафа по 500 тыс. рублей каждому.

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