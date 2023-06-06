Два водителя самокатов попали под колеса автомобилей в Барнауле

Двоих водителей электросамокатов сбили в разных частях Барнаула 5 июня. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Вечером 5 июня авария произошла на проспекте Красноармейском - между остановками "Аграрный университет" и кинотеатр "Первомайский". Водителя самоката сбили неподалеку от пешеходного перехода.

ДТП с водителей электросамоката Инцидент Барнаул

Тем же днем ночью произошла вторая авария с участием водителя электросамоката. Самокатчика сбили на улице Антона Петрова. На него наехал автомобиль Hyundai Solaris.

В обоих случаях пострадавшим самокатчикам потребовалась медицинская помощь. На место приезжала скорая.

Ранее 2 июня в городе Горняк 76-летняя учительница сбила на машине 11-летнего подростка, катавшегося на самокате.