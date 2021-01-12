Два землетрясения подряд произошли на Алтае

Два подземных толчка зафиксировали 12 января в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Первый толчок магнитудой 3.0 зарегистрировали в 13:56 по местному времени. Координаты эпицентра — 50.99 градуса северной широты и 89.01 градуса восточной долготы.

«В 237 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64», — отметили в службе.

Второй толчок магнитудой 2.7 зафиксировали в 14:29 по местному времени. Интенсивность оценили в 2,9 балла.

Эпицентр второго землетрясения находился рядом с первым — в 230 км юго-восточнее Горно-Алтайска.

Напомним, 12 января произошло мощное землетрясение в Монголии, которое почувствовали жители нескольких сибирских регионов.