Две аварии, четыре в кювете. Серьезные ДТП произошли на трассе «Павловск-Ребриха»

Очевидец сообщает, что в ДТП попали два легковых автомобиля на трассе «Павловск-Ребриха». Оба съехали в кювет.
На этом же участке дороги можно заметить еще одно ДТП — с участием «Буханки» и Toyota RAV4. Они тоже сошли в кювет.
На фото можно увидеть, что движение по трассе затруднено из-за плохой погоды.
По данным ГУ МЧС России в Алтайском крае, в регионе во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра местами 17−22 м/с, по юго-востоку порывы 25−27 м/с, снег, местами сильный, метели.
Автомобилистам советуют осторожно ехать и соблюдать скоростной режим.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!