13 декабря
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Происшествия

Две аварии, четыре в кювете. Серьезные ДТП произошли на трассе «Павловск-Ребриха»

Две серьезные аварии заметили очевидцы на трассе «Павловск-Ребриха» утром 13 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

ДТП на трассе "Ребриха-Павловск"
ДТП на трассе "Ребриха-Павловск"
В курсе 22

Очевидец сообщает, что в ДТП попали два легковых автомобиля на трассе «Павловск-Ребриха». Оба съехали в кювет.

На этом же участке дороги можно заметить еще одно ДТП — с участием «Буханки» и Toyota RAV4. Они тоже сошли в кювет.

На фото можно увидеть, что движение по трассе затруднено из-за плохой погоды.

По данным ГУ МЧС России в Алтайском крае, в регионе во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра местами 17−22 м/с, по юго-востоку порывы 25−27 м/с, снег, местами сильный, метели.

Автомобилистам советуют осторожно ехать и соблюдать скоростной режим.

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