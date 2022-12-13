Две аварии, четыре в кювете. Серьезные ДТП произошли на трассе «Павловск-Ребриха»

Две серьезные аварии заметили очевидцы на трассе «Павловск-Ребриха» утром 13 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Очевидец сообщает, что в ДТП попали два легковых автомобиля на трассе «Павловск-Ребриха». Оба съехали в кювет.

На этом же участке дороги можно заметить еще одно ДТП — с участием «Буханки» и Toyota RAV4. Они тоже сошли в кювет.

На фото можно увидеть, что движение по трассе затруднено из-за плохой погоды.

По данным ГУ МЧС России в Алтайском крае, в регионе во второй половине ночи и днем 13 декабря ожидается усиление ветра местами 17−22 м/с, по юго-востоку порывы 25−27 м/с, снег, местами сильный, метели.

Автомобилистам советуют осторожно ехать и соблюдать скоростной режим.