Две девочки вместе с мамами сгорели при пожаре в Сибири

Происшествие случилось 15 мая в городе Осинники. В 04:30 ночи поступило сообщение о том, что в частном доме после тушения пожара обнаружили тела женщин 35 и 38 лет, а также тела девочек 5 и 13 лет.
«Из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали», — рассказали в СК.
По версии следствия, ночью 31-летняя хозяйка дома обнаружила, что горит веранда. Она разбудила остальных и все попытались выбежать, однако сделать это удалось только самой хозяйке и еще двум детям.
Женщина позвонила знакомому и рассказала о пожаре, он вызвал сотрудников МЧС. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили тела женщин и детей, которые приходились друг другу родственниками.
По предварительным данным, очаг пожара располагался на веранде дома, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или короткое замыкание.
Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначен ряд экспертиз, в том числе по определению причин пожара.
Напомним, ранее похожий случай произошел в Алтайском крае: в селе Маралиха при пожаре погибли трое детей и мать.