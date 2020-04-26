Погибли трое детей и мать: подробности пожара в алтайском селе Маралиха

Напомним, ранее алтайский МЧС сообщил, что ночью 26 апреля в селе Маралиха Чарышского района произошел пожар с трагическими последствиями.
«После тушения пожара обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16-ти и 7-ми лет, а также 2-летней дочери», — рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум или более лицам».
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
«Предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Погибшая семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная», — уточнили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили об установлении в крае 4-го класса пожарной опасностис возможным повышением до максимального — пятого. Количество ежедневно возникающих пожаров в крае перевалило за 200.