Погибли трое детей и мать: подробности пожара в алтайском селе Маралиха

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре четырех человек, трое из которых дети, сообщает региональный СК.

Сгоревший дом в селе Маралиха, в котором погибли мать и трое детей.

Напомним, ранее алтайский МЧС сообщил, что ночью 26 апреля в селе Маралиха Чарышского района произошел пожар с трагическими последствиями.

«После тушения пожара обнаружены тела 34-летней хозяйки дома и ее троих детей: сыновей в возрасте 16-ти и 7-ми лет, а также 2-летней дочери», — рассказали в СК.



Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум или более лицам».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

«Предварительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Погибшая семья состояла на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная», — уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили об установлении в крае 4-го класса пожарной опасностис возможным повышением до максимального — пятого. Количество ежедневно возникающих пожаров в крае перевалило за 200.