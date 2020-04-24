Ограничение на походы в лес ввели в Алтайском крае в разгар 30-градусной жары

С 23 апреля в Алтайском крае на 20 дней ввели ограничение пребывания в лесу, сообщает официальный сайт региона.

Мера обусловлена установлением особого противопожарного режима на территории края. Организованы контрольно-пропускные пункты, лесные дороги перекрыты шлагбаумами.

В указанный период запрещено:

посещение гражданами лесов ( за исключением тех , чья трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах);

за исключением тех чья трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах); разведение костров , проведение пожароопасных работ в лесах , на землях сельскохозяйственного назначения , особо охраняемых природных территорий регионального значения , землях запаса , вдоль дорог , в зонах рек и озер , на территориях поселений и городских округов , садоводческих , огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан , на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Запрет снимут, как только снизится риск гибели леса от огня, появится устойчивая зеленая трава, препятствующая распространению пламени, а также стихнет ветер и увлажнится почва.

Сельхозпалы — главная опасность для лесов весной. Дмитрий Лямзин.

Как сообщают в региональном МЧС, на территории края установлен 4-й класс пожарной опасности. В ближайшее время ожидается его повышение до максимального — пятого. Количество ежедневно возникающих пожаров в крае перевалило за 200.

«Сухая и ветреная погода может привести к увеличению числа ландшафтных возгораний. В такую погоду пожары распространяются с огромной скоростью, поэтому в считанные минуты огонь может перекинуться на жилые дома и надворные постройки», — отметили в ведомстве.

Чаще всего причиной происшествий становится человеческий фактор, подчеркнули в МЧС. При этом площади возгораний разные — от совсем небольших до вполне серьезных.

Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан за нарушение правил пожарной безопасности налагается штраф от 2 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тысяч, на юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тысяч. Если на территории муниципального образования введен особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Если ущерб чужому имуществу достиг более 250 тыс. рублей, есть пострадавшие люди, то для виновным грозит уголовная ответственность.

Пожар в селе Боровлянка. «Жизнь Заринска».

С 10 апреля, с начала пожароопасного сезона, на землях лесного фонда произошло 52 пожара, огнем пройдена площадь почти 730 га.

На тушении этих возгораний задействовали 564 работника ПХС, 150 автоцистерн, 60 тракторов. Общий налет воздушными судами составил 6 часов 55 минут.

Примечательно, что 42 из 52 пожаров возникли по неустановленным причинам — по вине граждан и других организаций.

Только за последние сутки пострадал 21 лесной участок общей площадью более 640 га. Также на фоне жаркой погоды несколько масштабных пожаров произошло в городах и поселках края.

Напомним, ранее особый противопожарный режим установили в шести районах Алтайского края.