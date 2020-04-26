Четыре человека погибли при пожаре в алтайской деревне Маралиха

В Алтайском крае ночью 26 апреля в селе Маралиха Чарышского района произошел пожар с трагическими последствиями, сообщает региональное МЧС.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило в 2:25 ночи. Возгорание обнаружили слишком поздно, пламя распространилось на значительную площадь.

«По предварительным данным, в результате случившегося погибли четыре человека. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают представители следственного управления, пожарной лаборатории», — рассказали в МЧС.

Сгоревший дом в селе Маралиха. 22.mchs.gov.ru

Наиболее вероятная причина случившегося — нарушение правил эксплуатации печи.

Около часа потребовалось для ликвидации открытого горения. К работе на месте происшествия привлекли 14 человек, 6 единицы техники.

В ведомстве напомнили, что большинство возгораний на территории края регистрируется в домах и квартирах. Самые распространенные причины — неосторожное обращение с огнем, неисправность печного отопления или электрооборудования.

Ранее в МЧС сообщили об установлении в крае 4-го класса пожарной опасности с возможным повышением до максимального — пятого. Количество ежедневно возникающих пожаров в крае перевалило за 200.