Две девочки застряли по пояс в грязи на прогулке в Минске

Две девочки гуляли в Минске и увязли в мягком грунте по пояс, говорится сообщении республиканского главка МЧС.

До прибытия спасателей детей удерживали очевидцы произошедшего — семейная пара, которая заметила застрявших детей.

Спасателиизвлекли девочек из ловушки и передали прибывшей бригаде скорой помощи. После осмотра медиками их госпитализированы с гипотермией.

Ранее воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве города-курорта. Между тем в 2021 году воздушный шар с людьми упал в море в 100 метрах от берега в Сочи. Пострадавшим успели помочь рыбаки до приезда спасателей. Аналогичный случай был 26 июня 2020 года. Тогда воздухоплаватель рассказал, что отправился с двумя отдыхающими в развлекательный полет по долине реки Шахе, однако неожиданно усилился ветер и понес воздушный шар в море. Никто не пострадал.