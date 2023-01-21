Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве города-курорта

В корзине аэростата — трое взрослых и трое детей.
Принимаются меры, чтобы спасти людей. К месту происшествия направлен вертолет Ка-32 со спасателями на борту, пишет Lenta.ru. Сотрудники МЧС проведут мониторинг с воздуха и примут решение, каким образом вызволить людей из плена.
Между тем в 2021 году воздушный шар с людьми упал в море в 100 метрах от берега в Сочи. Пострадавшим успели помочь рыбаки до приезда спасателей. Аналогичный случай был 26 июня 2020 года. Тогда воздухоплаватель рассказал, что отправился с двумя отдыхающими в развлекательный полет по долине реки Шахе, однако неожиданно усилился ветер и понес воздушный шар в море. Никто не пострадал.
Ранее на воздушном шаре предлагали добраться до Грузии россиянам, чтобы не застрять в пробках
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