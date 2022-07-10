Две машины рухнули в огромную яму в Бийске

Сразу два автомобиля попали в крупную яму в Бийске, вырытую на улице Ленина. Об этом сообщает паблик « ЧП Бийск » в социальной сети «ВКонтакте».

Две машины провалились в яму в Бийске

Авария произошла рядом с офисом Сбербанка утром 10 июля. Предположительно, в ДТП есть пострадавшие.

Очевидцы рассказывают, что яма появилась во время работ компании «Бийскэнерго». По их словам, место проведения работ было ограждено.

На снимке видно, что одно из транспортных средств ушло под землю практически полностью. Он лежит на боку. Вторая иномарка буквально «нырнула» в вырытый колодец — передняя ее часть в яме, а задняя — над землей.

Один из комментаторов предположил, что инцидент мог произойти в результате столкновения на перекрестке. Косвенно об этом свидетельствуют повреждения лежащей на боку машины.

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