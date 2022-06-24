Две машины с россиянами унесло в Черное море

В Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море, передает ТАСС .

По данным регионального МЧС, внутри автомобилей находились восемь человек, один из них спасен (он плавал на бревне).

Поиски еще других людей продолжаются.

Инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель на Кубани, пишет Lenta.ru. Автомобили унесло потоком воды с реки Чемитоквадже.

Компания людей ехала в Сочи двумя автомобилями.

Ранее спящую пятилетнюю девочку унесло на матрасе в открытое море. Инцидент произоше на Ясенской Косе в Краснодарском крае. Спасатели обнаружили ребенка в трех километрах от берега, они подняли девочку на борт катера вместе с отцом, который пытался догнать матрас вплавь. Ребенок все это время спал на матрасе.