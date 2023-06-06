6 июня
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Происшествия

Две машины загорелись в Алтайском крае из-за жары

В Алтайском крае из-за палящего солнца вспыхнули два автомобиля, пишет "Наш Бийск".

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

В 10:00 на берегу озера в Егорьевском районе загорелся автомобиль. Пламя быстро распространилось на сухую траву и лес.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Такое же происшествие случилось и в Каменском районе, рядом с селом Рыбное. Автомобиль загорелся у отдыхающих в лесу, появилась угроза лесного пожара.

В результате пожарные оперативно ликвидировали огонь и предотвратили негативные последствия.

Ранее в Республике Алтай загорелась сауна на турбазе.

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