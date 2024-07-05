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Происшествия

Две тысячи самокатов эвакуировали за день с улиц российского города

В Санкт-Петербурге за день полиция возбудила более 200 административных дел и эвакуировала с улиц города свыше 2000 электросамокатов.

Полицейские провели масштабный профилактический рейд, указывает "Росбалт". В ходе рейда проверялось соблюдение обновленных правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Дело в том, что анализ оперативной обстановки показал — продекларированные ограничительные меры должного положительного эффекта не дали, отметили в областном главке МВД.

Подобные рейды будут впредь повторяться.

Ранее дети на электросамокатах испортили недавно открывшийся в Барнауле памятник.

Через неделю после открытия памятника Г.К. Жукову его постамент испортили.

Горожане сообщают, что постамент памятника повредили дети на электросамокатах. Гранитную плитку сломали в трех местах.

Барнаульцы недовольны родителями, которые не объясняют детям, что так делать нельзя. Также задаются вопросом о том, кто будет восстанавливать повреждения.

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