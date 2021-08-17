Двигатель горел 40 секунд. Стали известны подробности падения опытного образца самолета Ил-112В по Москвой

Экипаж Ил-112В столкнулся с серьезными проблемами в правом двигателе. Летчики проинформировали об этом «землю», сказав, что пытаются отключить объятый огнем авиационный двигатель. Далее они решили действовать по отработанной схеме, но самолет все равно упал . Подробности трагедии опубликовал сайт «Военное образование».

Экипаж военного транспортника действовали следующим образом: заблокировал работу загоревшегося двигателя и зашел на посадку с разворотом. Разворот осуществлялся в правом направлении, то есть в сторону горящего двигателя.

Как сообщает портал, все усилия были в пустую. По последней информации, двигатель продолжал работать. Это только усугубило ситуацию. Запредельный крен, возникший в ходе маневра, исправить возможности уже не было.

Заход на посадку «через разворот» летчики попытались сделать примерно спустя примерно 25 секунд после начала открытого горения.

Прошло еще около 15 секунд и самолет Ил-112В упал. При этом, военный борт совершил практически полный оборот вокруг центральной оси. После этого очевидцы увидели в районе лесного массива столб дыма и огня.

На борту в этот момент были трое членов экипажа: Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Они погибли.

Экипаж разбившегося Ил-112В: Николай Куимов , Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. t. me/Lshot.

Летчики предприняли все возможное, чтобы отвести машину подальше от жилых кварталов. Версию, которую сразу же выдвинули эксперты, подтвердили и в госкорпорации «Ростех».

На сайте «Военное образование» отмечается, что опытный образец Ил-112В должен стать одной из основ военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России. Но случившаяся катастрофа делает перспективу туманной.