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Происшествия

Двигатель горел 40 секунд. Стали известны подробности падения опытного образца самолета Ил-112В по Москвой

Экипаж Ил-112В столкнулся с серьезными проблемами в правом двигателе. Летчики проинформировали об этом «землю», сказав, что пытаются отключить объятый огнем авиационный двигатель. Далее они решили действовать по отработанной схеме, но самолет все равно упал. Подробности трагедии опубликовал сайт «Военное образование».

Ил-112В, новейший российский военный транспортник.
Ил-112В, новейший российский военный транспортник.
t.me/bazabazon.

Экипаж военного транспортника действовали следующим образом: заблокировал работу загоревшегося двигателя и зашел на посадку с разворотом. Разворот осуществлялся в правом направлении, то есть в сторону горящего двигателя.

Как сообщает портал, все усилия были в пустую. По последней информации, двигатель продолжал работать. Это только усугубило ситуацию. Запредельный крен, возникший в ходе маневра, исправить возможности уже не было.

Заход на посадку «через разворот» летчики попытались сделать примерно спустя примерно 25 секунд после начала открытого горения.

Прошло еще около 15 секунд и самолет Ил-112В упал. При этом, военный борт совершил практически полный оборот вокруг центральной оси. После этого очевидцы увидели в районе лесного массива столб дыма и огня.

На борту в этот момент были трое членов экипажа: Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Они погибли.

Экипаж разбившегося Ил-112В: Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев.
Экипаж разбившегося Ил-112В: Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев.
t. me/Lshot.

Летчики предприняли все возможное, чтобы отвести машину подальше от жилых кварталов. Версию, которую сразу же выдвинули эксперты, подтвердили и в госкорпорации «Ростех».

На сайте «Военное образование» отмечается, что опытный образец Ил-112В должен стать одной из основ военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России. Но случившаяся катастрофа делает перспективу туманной.

Справка:

Ил-112В был произведен на Воронежском авиастроительном заводе. В 2022 году планировали начало его эксплуатации. Разбившийся борт прибыл в Подмосковье из Воронежа 13 августа.

Изначально Минобороны РФ не спешило испытывать самолет из-за превышения нормативных параметров его массы. Позже стало известно о необходимости доработать двигатель. Эксперты отмечают, что в итоге в небо поднялся самолет, который, судя по всему, технически был еще «сырым».

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