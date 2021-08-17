Двигатель горел 40 секунд. Стали известны подробности падения опытного образца самолета Ил-112В по Москвой

Экипаж военного транспортника действовали следующим образом: заблокировал работу загоревшегося двигателя и зашел на посадку с разворотом. Разворот осуществлялся в правом направлении, то есть в сторону горящего двигателя.
Как сообщает портал, все усилия были в пустую. По последней информации, двигатель продолжал работать. Это только усугубило ситуацию. Запредельный крен, возникший в ходе маневра, исправить возможности уже не было.
Заход на посадку «через разворот» летчики попытались сделать примерно спустя примерно 25 секунд после начала открытого горения.
Прошло еще около 15 секунд и самолет Ил-112В упал. При этом, военный борт совершил практически полный оборот вокруг центральной оси. После этого очевидцы увидели в районе лесного массива столб дыма и огня.
На борту в этот момент были трое членов экипажа: Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Они погибли.
Летчики предприняли все возможное, чтобы отвести машину подальше от жилых кварталов. Версию, которую сразу же выдвинули эксперты, подтвердили и в госкорпорации «Ростех».
На сайте «Военное образование» отмечается, что опытный образец Ил-112В должен стать одной из основ военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России. Но случившаяся катастрофа делает перспективу туманной.
Справка:
Ил-112В был произведен на Воронежском авиастроительном заводе. В 2022 году планировали начало его эксплуатации. Разбившийся борт прибыл в Подмосковье из Воронежа 13 августа.
Изначально Минобороны РФ не спешило испытывать самолет из-за превышения нормативных параметров его массы. Позже стало известно о необходимости доработать двигатель. Эксперты отмечают, что в итоге в небо поднялся самолет, который, судя по всему, технически был еще «сырым».