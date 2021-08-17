Опытный образец самолета Ил-112В разбился в Подмосковье. Крушение попало на видео, погиб Герой России

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке, сообщает РИА «Новости» .

Опытный экземпляр самолета прилетел в Кубинку с воронежского завода для участия в форуме «Армия-2021».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении Ил-112В. Транспортник упал в двух километрах от ВПП аэродрома.

«ЧП произошло во время тренировочного полета. Причины инцидента выяснит спецкомиссия», — отметил источник агентства.

На борту находились три человека — экипаж погиб. За штурвалом был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

«В авиакатастрофе под Кубинкой погибли Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев», — сообщил гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Предварительная причина падения Ил-112В — пожар в правом двигателе. Судя по видео, через несколько секунд после возгорания самолет рухнул на деревья.

В марте 2019 года сообщали, что новый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый испытательный полет.