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Происшествия

Опытный образец самолета Ил-112В разбился в Подмосковье. Крушение попало на видео, погиб Герой России

Опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке, сообщает РИА «Новости».

Ил-112В, новейший российский военный транспортник.
Ил-112В, новейший российский военный транспортник.
t.me/bazabazon.

Опытный экземпляр самолета прилетел в Кубинку с воронежского завода для участия в форуме «Армия-2021».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о крушении Ил-112В. Транспортник упал в двух километрах от ВПП аэродрома.

«ЧП произошло во время тренировочного полета. Причины инцидента выяснит спецкомиссия», — отметил источник агентства.

На борту находились три человека — экипаж погиб. За штурвалом был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

«В авиакатастрофе под Кубинкой погибли Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев», — сообщил гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Предварительная причина падения Ил-112В — пожар в правом двигателе. Судя по видео, через несколько секунд после возгорания самолет рухнул на деревья.

В марте 2019 года сообщали, что новый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый испытательный полет.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России «с нуля» в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

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