Двое алтайских браконьеров получили сроки за убийство горного козла

Двум жителям Республики Алтай дали условные сроки за незаконную охоту на сибирского горного козла на территории Сайлюгемского национального парка.

Пятерых браконьеров в урочище Бартулдак поймали в августе 2021 года.

При них была туша сибирского горного козла, огнестрельное оружие и боеприпасы. Двое задержанных оказались москвичами, которых сопровождали жители Горно-Алтайска и села Джазатор.

«Сибирский горный козел является главной добычей редкого снежного барса, свыше 50% популяции которого обитает в Горном Алтае. Браконьерство на козерога напрямую влияет на благополучие редкого хищника», — напоминает пресс-служба заповедника.

Двух браконьеров осудили по статье «Незаконная охота». Оба получили один год и девять месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее в Алтайском заповеднике рассказали, как живут спасенные медвежата Редис и Сюрприз.