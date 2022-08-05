5 августа
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Происшествия

Двое алтайских браконьеров получили сроки за убийство горного козла

Двум жителям Республики Алтай дали условные сроки за незаконную охоту на сибирского горного козла на территории Сайлюгемского национального парка.

Добыча браконьеров
Добыча браконьеров
vk.com/altaipark

Пятерых браконьеров в урочище Бартулдак поймали в августе 2021 года.

При них была туша сибирского горного козла, огнестрельное оружие и боеприпасы. Двое задержанных оказались москвичами, которых сопровождали жители Горно-Алтайска и села Джазатор.

«Сибирский горный козел является главной добычей редкого снежного барса, свыше 50% популяции которого обитает в Горном Алтае. Браконьерство на козерога напрямую влияет на благополучие редкого хищника», — напоминает пресс-служба заповедника.

Двух браконьеров осудили по статье «Незаконная охота». Оба получили один год и девять месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее в Алтайском заповеднике рассказали, как живут спасенные медвежата Редис и Сюрприз.

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