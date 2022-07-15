В Алтайском заповеднике спасенных медвежат-сирот перевели на особую диету

В Алтайском биосферном заповеднике рассказали , как у них поживают спасенные медвежата-сироты с необычными именами Редис и Сюрприз.

Медвежата Редис и Сюрприз были найдены весной в Ирбейском районе Красноярского края. Их мать убили браконьеры.

Звери были найдены волонтерами, они приютили у себя пушистых сирот на три дня.

Затем медвежат передали в Красноярский центр помощи диким животным, где медвежата находились на карантине.

5 июля в Алтайский заповедник братьев привезла на своем личном автомобиле сотрудница Центра спасения.

Сейчас медвежат перевели на одноразовое питание сытной смесью из круп с молоком, маслом, яйцами и минеральными добавками. Для подкормки используют травы: сныть, борщевик, дягиль, иван-чай.

Зверята чувствуют себя хорошо: все время играются и кусаются друг с другом.

Ранее в Алтайский край выступили с законодательной инициативой на разрешения на умерщвление бездомных животных.