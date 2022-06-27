Зубы остались. Алтайские депутаты поспорили из-за «живодерской» инициативы по собакам

Алтайский край выступит с законодательной инициативой на федеральный уровень. Она коснется разрешения на умерщвление бездомных животных. В АКЗС подчеркивают, что эта процедура будет осуществляться только в отношении агрессивных собак.

Инициативу региона представил руководитель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. По его словам, по действующим правилам бродячих собак отлавливают, стерелизуют и, если за 40 дней ей не нашли хозяина, вновь выпускают на волю.

Есть еще одним вариант, когда животное пожизненно остается в приюте. При этом ежедневно на ее содержание тратят 120 рублей. Депутат подчеркнул: на питание детей в школах выделяется ежедневно 64 рубля.

Как показывает практика, проблему бродяжек это не решает. Количество животных только растет, по приблизительным подсчетам, в Алтайском крае их около 11 тыс. Растет и число покусанных — в 2020 году таких случаев было 1980, в 2021 — 2100.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

Сергей Серов подчеркивает: в основном это дети и пенсионеры. «Собаки тоже избирательны. После стерилизации зубы-то у них остаются», — говорит он.

Что предлагают законодатели

Депутат объясняет: решение об умерщвлении собаки будет приниматься в течение 10 дней после ее отлова. За это время ветеринары должны понять, не болеет ли животное бешенством.

Если собака заражена, ее усыпят. Если просто агрессивна — будут полгода содержать в приюте и стараться социализировать.

Также инициатива коснется и вопросов самообороны. Грубо говоря, если человек увидел на улице, как собака нападает на ребенка, он имеет право применить к ней силу и ему за этого ничего не будет.

С собакой в заведениях Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Сергей Серов подчеркивает: с подобными инициативами на федеральный уровень выступает не только Алтайский край. Всего таких регионов набралось 10.

О чем поспорили депутаты

В этом плане возникли вопросы у многих. Председатель АКЗС Александр Романенко поинтересовался: «Идет Романенко, у него собака, она срывается. Ее тоже можно сразу застрелить?» — поинтересовался он.

Представитель КПРФ Сергей Кожемякин объяснил, что в районах нет возможности содержать бездомных животных и предложил чуть ли не забивать их палками.

На это возмутились «Коммунисты России». Ее председатель в АКЗС Сергей Матасов назвал инициативу «живодерской», такими же словами он охарактеризовал и своих коллег из КПРФ. «Откуда у вас такая ненависть к животных?» — спросил он.

Собака. Лапы. СС0

Не выдержали нервы и у Евгении Боровиковой. Та сказала, что Матасов плохо ознакомлен с сутью вопроса и его вовсе надо исключить из правового комитета.

«Сегодня вы говорите о гуманности. Это неправильно. Наша инициатива — первый шаг для решения проблемы. Бездомные собаки — это опасность для человека. Вас пока этого не касалось, на вас не нападали, вас не разорвали, ваших детей не убили бродячие собаки», — заявила Боровикова.

Инициативу депутата большинством поддержали. За нее проголосовали 49 народных избранников, пять — против, четверо воздержались. Еще трое в голосовании не участвовали.