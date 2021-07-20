Двое барнаульцев забрали у подростков 5800 рублей, угрожая ножами

Двух молодых барнаульцев обвиняют в разбойном нападении на группу подростков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 15 июля возле ТРЦ на Павловском тракте, двое молодых людей совершили разбойное нападение на группу из четырех 15-летних подростков.

Угрожая ножами, они забрали у ребят 5800 рублей.

Обвиняемых заключили под стражу. Их будут судить по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сейчас следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Ранее в Барнауле двое неизвестных избили гвоздодером и ограбили 72-летнего пенсионера.