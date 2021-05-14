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Происшествия

Двое неизвестных избили и ограбили пенсионера в Барнауле

13 мая в Барнауле двое неизвестных избили гвоздодером 72-летнего пенсионера, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Мужчина среди ночи проснулся от сильного шума: кто-то колотил по двери. Открыв ее, дедушка увидел двух незнакомцев, которые с порога повалили его на пол и начали избивать.

Затем налетчики начали искать деньги и обнаружили в карманах одежды пенсионера 8,5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей краевой Барнаула 36 и 30 лет. Похищенные деньги они уже потратили на спиртное.

Мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».

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