Двое детей пострадали в ДТП, которое устроили в Горном два водителя из Алтайского края

Авария случилась на 458 км трассы Р-256. 42-летняя женщина на Hyundai Creta не предоставила преимущество в движении при проезде перекрестка и врезалась в LADA Largus под управлением 31-летнего водителя.
Пассажиры автомобилей 2020 и 2009 года рождения получили травмы.
«Оба ребенка во время движения находились в специальных удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжких травм. Госпитализация детям не потребовалась», — подчеркнули в полиции.
Водителю Hyundai вынесли постановление по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения).
Ранее жительница Алтайского края получила срок за гибель двух детей в ДТП.