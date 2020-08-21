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Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП, которое устроили в Горном два водителя из Алтайского края

20 августа вечером на Чуйском тракте в Майминском районе столкнулись два автомобиля, за рулем которых были водители из Алтайского края, сообщили в МВД по Республике Алтай.

ДТП в Майминском районе 20 августа 2020 года.
ДТП в Майминском районе 20 августа 2020 года.
04.мвд.рф

Авария случилась на 458 км трассы Р-256. 42-летняя женщина на Hyundai Creta не предоставила преимущество в движении при проезде перекрестка и врезалась в LADA Largus под управлением 31-летнего водителя.

Пассажиры автомобилей 2020 и 2009 года рождения получили травмы.

«Оба ребенка во время движения находились в специальных удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжких травм. Госпитализация детям не потребовалась», — подчеркнули в полиции.

Водителю Hyundai вынесли постановление по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения).

Ранее жительница Алтайского края получила срок за гибель двух детей в ДТП.

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