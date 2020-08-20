Жительница Алтайского края получила срок за гибель двух детей в ДТП

Сельчанка была за рулем ВАЗ 21070 без прав и в пьяном виде. Она врезалась в мотоцикл «Урал», в коляске которого были два родных брата 10 и 11 лет. Они погибли на месте.
17-летний подросток, который был за рулем мотоцикла, получил тяжкий вред здоровью — перелом ноги.
В машине женщина была не одна, с ней ехали ее родные дети.
В ходе следствия сельчанка признала вину. Вместе со своим сожителем она воспитывает четырех малолетних детей. Суд принял во внимание все доводы следствия и приговорил ее к 9 годам колонии общего режима.
Ранее следователи предъявили обвинение 44-летней жительнице Новоалтайска, находившейся за рулем в момент смертельного наезда на 6-летнего мальчика. Она отказывается от дачи показаний, не признает и не отрицает вину.