Жительница Алтайского края получила срок за гибель двух детей в ДТП

26-летняя жительница Быстроистокского района Алтайского края 18 мая устроила ДТП , в котором погибли два ребенка, еще один получил серьезную травму. Суд вынес женщине приговор, сообщили 20 августа в краевом СК.

Сельчанка была за рулем ВАЗ 21070 без прав и в пьяном виде. Она врезалась в мотоцикл «Урал», в коляске которого были два родных брата 10 и 11 лет. Они погибли на месте.

17-летний подросток, который был за рулем мотоцикла, получил тяжкий вред здоровью — перелом ноги.

В машине женщина была не одна, с ней ехали ее родные дети.

В ходе следствия сельчанка признала вину. Вместе со своим сожителем она воспитывает четырех малолетних детей. Суд принял во внимание все доводы следствия и приговорил ее к 9 годам колонии общего режима.

Ранее следователи предъявили обвинение 44-летней жительнице Новоалтайска, находившейся за рулем в момент смертельного наезда на 6-летнего мальчика. Она отказывается от дачи показаний, не признает и не отрицает вину.