Девушку будут судить за пьяное ДТП, в котором погибли и пострадали дети на Алтае

Напомним, трагедия произошла в Быстроистокском районе вечером, 18 мая, на 6 км автодороги «Быстрый Исток — Верх Озерное». Водитель не имела прав, но выпила и села за руль.
26-летнюю девушку обвиняют в «нарушении правил эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц».
«Управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустила наезд на мотоцикл „Урал“ под управлением 17-летнего подростка. Женщина, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не предприняла мер к снижению скорости, в результате не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения», — рассказали в СК.
На месте ДТП погибли мальчики возрастом 9 и 10 лет — они ехали в коляске (люльке) мотоцикла. Водитель-подросток получил тяжкий вред здоровью, его 17-летняя пассажирка получила ушибы.
Обвиняемая вину признала и раскаялась. Уголовное дело направили в суд.
Ранее в Госдуме начали разрабатывать законопроект, по которому водителей без прав будут лишать свободы на 15 лет, если они совершили ДТП.