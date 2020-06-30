Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июня 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Девушку будут судить за пьяное ДТП, в котором погибли и пострадали дети на Алтае

В Алтайском крае завершили расследование дела по факту ДТП, в котором двое детей погибли и еще двое пострадали, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, трагедия произошла в Быстроистокском районе вечером, 18 мая, на 6 км автодороги «Быстрый Исток — Верх Озерное». Водитель не имела прав, но выпила и села за руль.

26-летнюю девушку обвиняют в «нарушении правил эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц».

«Управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустила наезд на мотоцикл „Урал“ под управлением 17-летнего подростка. Женщина, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не предприняла мер к снижению скорости, в результате не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения», — рассказали в СК.

На месте ДТП погибли мальчики возрастом 9 и 10 лет — они ехали в коляске (люльке) мотоцикла. Водитель-подросток получил тяжкий вред здоровью, его 17-летняя пассажирка получила ушибы.

Обвиняемая вину признала и раскаялась. Уголовное дело направили в суд.

Ранее в Госдуме начали разрабатывать законопроект, по которому водителей без прав будут лишать свободы на 15 лет, если они совершили ДТП.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость